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Rusya’da çığ faciası: En az 3 ölü

Rusya’da dağ evlerinin üzerine düşen çığ sonrasında yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:33, 09/01/2021
Haberler Dünya
Rusya’da çığ faciası: En az 3 ölü

Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinin Norilsk kentinde bin 500 rakımlı dağın zirvesindeki kayak merkezinde çığ felaketi yaşandı. Arama-kurtarma çalışmalarında ilk etapta 4 kişi sağ olarak kurtarıldı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, çığın altında kalan ev sayısını 4 olarak güncellerken, bölgeye toplam 243 personel ve 29 kurtarma aracının gönderildiğini duyurdu. Bakanlık, gece süren çalışmalar sırasında 1’i çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 3 kişinin de sağ olarak kurtarıldığını aktardı.

Çalışmaların 300 metrekarelik bir alanda gerçekleştirildiği, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır yaralı toplam 7 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Çalışmaların eksi 30 derecede sürdürüldüğü ifade edildi.

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