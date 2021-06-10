Rusya’da corona virüsü 3 ay sonra zirve yaptı

Türkiye ile uçuş kısıtlaması olan Rusya’da corona virüsü vakaları son ayların en yüksek seviyesine çıktı…

Rusya’da son 24 saatte 11.699 insanda corona virüsü tespit edildiği açıklandı. Bu sayı Şubat ayının sonundan beri en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan ülkede son 24 saat içerisinde 383 insanın corona virüsü sebebiyle yaşamını yitirdiği de belirtildi. Güncel verilerin eklenmesiyle birlikte ülkede corona virüsünden ölenlerin sayısı 125.278’e ulaştı.

Rusya’da salgının başladığı günden beri vaka sayısı 5.167.949’a çıktı.