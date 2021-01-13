Rusya’da corona yavaşlamak bilmiyor

Rusya&#8217;da son 24 saatte 22 bin 850 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 471 bin 53&#8217;e yükseldi.. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 566 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 63 bin 370&#8217;e ulaştığını açıkladı.. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Du00fcnya","pageIdentifier":6209934}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/rusyada-corona-yavaslamak-bilmiyor-6209934');aip2('newsArticle', {"identifier":6209934,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/rusyada-corona-yavaslamak-bilmiyor-6209934/","headline":"Rusya&#8217;da corona yavau015flamak bilmiyor","articleBody":"","articleSection":"Du00fcnya","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/01/13/iecrop/rusya-reuters2_16_9_1610542664.jpg","author":"Yiu011fit Can Kaytmaz","datePublished":"2021-01-13 15:57:49","dateModified":"2021-01-13 15:57:49","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":297}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/rusyada-corona-yavaslamak-bilmiyor-6209934/');