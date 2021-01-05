Rusya’da coronadan ölenlerin sayısı 60 bine dayandı

Rusya’da son 24 saatte 24 bin 246 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 284 bin 384’e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 518 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 59 bin 506’ya ulaştığını açıkladı.

Rusya’da önceki gün 23.351 insanda corona virüsü tespit edilirken, 482 insan yaşamını yitirmişti.

Ülkede, 60 yaş üstü kişilerin de aşılanmaya başladığı ve 1.5 milyonun üzerinde aşının ülkenin çeşitli bölgelerine ulaştırıldığını ifade edildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2 Aralık’ta Covid-19 karşı toplu aşılamanın başlatılması talimatını vermişti.

İlk olarak 18-60 yaş vatandaşların katıldığı aşılama süreci 5 Aralık’ta Moskova’da, diğer bölgelerde ise 15 Aralık’ta başlamıştı.