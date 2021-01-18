Rusya’da Covid-19 aşılama süreci başlıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 13 Ocak’ta toplu aşılamaya geçilmesi talimatını vermişti. Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova ise, yaklaşık 2,1 milyon corona virüsü aşı dozunun, Ocak ayında dağıtımının yapılacağını açıklamıştı. Bugün, Rusya’da toplu corona virüsü aşılama kampanyası başladığı açıklandı.

Şu ana kadar Rusya’da iki corona virüsü aşısı tescil edildi. Gamaleya Bilimsel Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V corona virüsü aşısı ve Viroloji ve Biyoteknoloji Vektör Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen EpiVacCorona corona virüsü aşısı isteğe göre Ruslara uygulanacak.