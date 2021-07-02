Rusya’da Delta varyantı ölüm saçıyor: Ölüm sayısında rekor kırıldı

Corona virüsü salgınını en yoğun ve sert geçiren ülkelerden biri olan Rusya’da bugün acı bir rekor kırıldı…

Rus yetkililer ülkede bugün 679 insanın corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bu sayı salgının başladığı günden beri en yüksek seviye olarak kayıtlara geçerken, yetkililer son dönemde ülke genelinde yayılan Delta varyantının bu ölümlerin arkasında olduğunu açıkladı.

Rus hükümeti, son 24 saatte 23.218 insanda corona virüsü tespit edildiğini açıklarken, bunlardan 6.893’ünün başkent Moskova’da bulunduğunun da altını çizdi.

Rusya’da resmi verilere 5.561.360 insanda corona virüsü var.

22 HAZİRAN’DA TÜRKİYE’YE UÇUŞLAR BAŞLADI

Vakaların son dönemde arttığı Rusya, geçen hafta Türkiye ile karşılıklı olarak uçuşları başlatma kararı almıştı.

Türkiye’de bulunan Rus sağlık uzmanlarının yerinde incelemelerde bulunduğunu ve özellikle tatil bölgelerindeki aşılama çalışmaları konusunda gözlemler yaptığını ifade eden Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, “Otel çalışanlarında aşılananların oranı yüzde 60 ila 90'a varıyor” demişti.

22 Haziran tarihinden itibaren Türkiye ile Rusya arasında uçuşlar başladı.

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