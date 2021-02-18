Rusya, EpiVacCorona aşısını uygulamaya başlıyor

Corona virüsü karşı Rusya'da aşılamalar tüm hızıyla devam ediyor. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova yaptığı açıklamada, ülkede corona virüsü salgının kontrol altına alınmaya başlandığını belirterek, “Salgının yayılmasını hep birlikte kontrol altına almayı başarıyoruz. Bugün salgının yayılım riski hala yüksek. Her şeyin tamamen bittiğini söyleyemeyiz” dedi.

“501 FARKLI MUTASYONU TESPİT ETME FIRSATI BULDUK”

Kendilerinin geliştirdiği test sistemi ile corona virüsü mutasyonlarının ayırt edilebildiklerini ifade eden Popova, “Bu eşsiz bir gelişme. Dünyada salgının yayılımıyla alakalı azalma var. Buna rağmen sadece İngiltere'de görülen mutasyon haricinde 501 farklı mutasyonu tespit etme fırsatı bulduk. Test sistemimiz bilinen corona virüsü ile diğer mutasyonları ayırt edebilmemizi sağlıyor” ifadelerini kullandı.

KLİNİK ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Rusya'nın geliştirdiği ikinci Covid-19 aşısı olan EpiVacCorona'nın tüm klinik çalışmalarının tamamlandığını belirten Popova, “Tüm çalışmalar tamamlandı ve aşının uygulanması için belgeler usulüne uygun olarak hazırlanıp teslim edildi. Aşının 65 yaş üstü kişilere uygulanması için yasal onayı bekliyoruz” dedi. (İHA)

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