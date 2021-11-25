Rusya’da facia! Maden kazasında ölü sayısı artıyor
Rusya’nın güneyindeki Kemerovo bölgesinde yer alan Listvyazhnaya kömür madeninde meydana gelen kazada can kaybı 52’ye yükseldi. Hayatını kaybedenler arasında 6 kurtarma görevlisi olduğu bildirildi.
Rusya'nın güneyinde Kemerovo bölgesinde en az 285 işçinin bulunduğu Listvyazhnaya kömür madeninde yangın çıkması sonucu 52 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, patlama riski nedeniyle kurtarma operasyonunun durdurulduğu belirtilmişti.
Kemerova Bölge Valisi Sergei Tsivilev, yaralanan madenciler hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.
Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada ise dumandan zehirlenenler olduğu ve can kaybının artmasından endişe edildiği ifade edilmişti.