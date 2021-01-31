Rusya’da gergin gün: Protestolarda yüzlerce insan gözaltına alındı

Rusya’da geçen haftalarda tutuklanarak cezaevine gönderilen muhalif siyasetçi Alexei Navalni’ye destek olmak için halk sokağa döküldü. Putin karşıtları, Navalni’nin serbest bırakılması için yürüyüş düzenlerken polis ve güvenlik güçleri ile arbede yaşandı.

Gösterinin izin alınmadan gerçekleştiğini aktaran yetkililer ile göstericiler arasında soğuk havaya rağmen gerilim yaşandı. Çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

OVD-Info isimli sivil toplum kuruluşu yaklaşık 519 göstericinin gözaltına alındığını duyurdu.

Uluslararası haber ajansı Reuters, Kremlin muhalifi Navalni’nin serbest bırakılmasını isteyen yaklaşık 100 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Öte yandan Moskova polisi yaklaşık 300 insanın gösterilere katıldığını açıkladı.

Zehirlendikten sonra Almanya’ya kaçan Navalni geçen haftalarda Rusya’ya geri dönmüş ve ülkeye giriş yaptığı sırada gözaltına alınmıştı. Hakkında tutuklama kararı verilen Navalni, parmaklıklar arkasındayken, Putin’in 1 milyar dolarlık çok lüks bir saray rüşveti aldığını iddia etmişti.

Navalni, Putin’in rüşvet olarak aldığı iddia ettiği sarayın fotoğrafları uluslararası basında geniş yer almıştı.

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