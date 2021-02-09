Rusya’da gerilim dinmiyor: Pazar günü büyük gösteri var

Protesto gösterisinde halk Pazar akşamı evlerinin bahçesine çıkacak ve telefonlarının ışığıyla ya da mumlarla hükümeti protesto edecek.



Geçen haftalarda Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin’e karşıtlığıyla bilinen ve politik nedenlerle tutuklandığını iddia eden Navalny’nin tutuklanmasını protesto etmek için on binlerce kişi sokağa çıkmıştı.



Polis Kremlin’in yasadışı ve tehlikeli olduğunu söylediği izinsiz gösterilere katılan 11,000 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Geçtiğimiz aylarda Navalny Rusya’da komaya girdikten sonra Berlin’de tedaviye alınmış ve Sovyet tarzı sinir gazı Novichok ile zehirlendiği açıklanmıştı. Daha sonra Rusya’ya dönen 44 yaşındaki Navalny, Moskova havalimanına varışında 17 Ocak’ta tutuklanmıştı.

Rusya’da çıkarıldığı mahkeme Navalny’e 3.5 yıl hapis cezası vermişti.

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