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Rusya’da havai fişek deposunda yangın

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir havai fişek deposunda çıkan yangın depoda patlamalara neden olurken, patlamalar sonucu yangın yan binaya da sıçradı.

Güncellenme: 20:52, 19/06/2021
HaberlerDünya

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir havai fişek deposunda yangın çıktı. Rus medyasının Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı habere göre, TSİ 17.36’da başlayan yangın 150 metrekarelik depoda patlamalara neden oldu. Patlamalar nedeniyle yangının yan binaya da sıçradığı öğrenilirken, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin bölgede çalışma başlattığı aktarıldı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yaptığı açıklamada, patlamalar nedeniyle yangın söndürme çalışmalarında zorluk yaşansa da ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Bakanlık yangının seviyesini 5 üzerinden 2 olarak açıklarken, olayda yaralanan veya hayatını kaybeden olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi.

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