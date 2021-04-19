Rusya’da iki yeni mutasyon türü: Sibirya ve Kuzeybatı

Rusya’da Covid-19’un iki yeni mutasyonunun tespit edildiği açıklandı. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi Başkanı Anna Popova tarafınan yapılan açıklamada, “Şu an henüz tanımlayamadığımız yeni mutasyonlar gözlemliyoruz. Bu yeni mutasyonlar daha önce Rusya dışında görülenlerden çok farklı” ifadelerine yer verdi.

VAKALAR 5 MİLYONA KOŞUYOR



Popova, Rusya Bilimler Akademisi’nde yapılan toplantıdaki açıklamasında, mutasyonlara ‘Sibirya mutasyonu’ ve ‘Kuzeybatı mutasyonu’ adı verildiğini ifade ederek, Sibirya mutasyonunun daha önce fark edildiğini ancak risk taşımadığını belirtti.

Ülkede son 24 saatte tespit edilen 8 bin 632 yeni corona virüsü vakası ile birlikte şu ana dek görülen vaka sayısı 4 milyon 710 bin 690’a çıktı. Ülkede corona virüsünden hayatını kaybeden kişilerin sayısı ise 105 bin 928’e yükseldi.