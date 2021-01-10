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Rusya’da kaçak huzurevinde yangın: 7 ölü

Rusya’da kaçak işletildiği belirlenen bir huzurevinde çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti.

Güncellenme: 01:01, 10/01/2021
Haberler Dünya
Rusya’da kaçak huzurevinde yangın: 7 ölü

Rusya'ya bağlı Tümen Bölgesi'ndeki Borovsky kasabasında bulunan bir evde yangın çıktı. Ahşap yapılı binada çıkan yangın yoğun çabalar sonucu söndürüldü.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yangına zamanında müdahale edilmesine rağmen 7 kişinin zehirlenerek öldüğü kaydedildi.

Evde yaşayanların ilerlemiş yaşlarda olduğu belirlenirken yapılan araştırmada evin kaçak huzurevi olarak işletildiğinin belirlendiği ve resmi kurumda evin huzurevi olarak işletilmesine ilişkin müracaat ve evrak bulunmadığı ifade edildi.

Öte yandan evde yaralı olarak kurtarılan 3 kişinin hastanede tedavi altına alındığı açıklanırken yangına ilişkin geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığı duyuruldu. İHA

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