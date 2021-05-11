Rusya’da okula silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var

Rusya, salı sabahına Kazan kentindeki korkunç bir saldırı haberiyle uyandı…

Rus haber ajansı RIA Novosti, bölgedeki bir okula düzenlenen saldırıda ölü sayısının 11 olduğunu duyurdu. Yapılan ilk açıklamalarda bir öğretmen ve 8 öğrencinin yaşamını yitirdiğini ve toplam 9 kişinin öldüğü açıklanmıştı. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini duyurdu.

İKİNCİ SALDIRGAN ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

Kimliği belirlenemeyen saldırganların eğitim kurumunu yaylım ateşine tuttuğu ve bir de patlama meydana geldiği belirtildi. Okuldaki öğrenciler tahliye edilirken, saldırganlardan birinin gözaltına alındığı kaydedildi. Yetkililer iki saldırgan olduğunu açıklarken ikinci saldırganın ölü olarak ele geçirildiği duyuruldu.

Yapılan açıklamada saldırının arkasındaki amacın bilinmediği belirtildi.

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