Rusya’da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya güne uçak kazası haberiyle uyandı. Ülkenin Kemerovo bölgesinde paraşütçüleri taşıyan L-410 tipi çift motorlu uçakla kalkıştan kısa süre sonra iletişim kesildi.

TASS haber ajansının aktardığına göre bağlantısı kesilen uçak ormanlık alana düştü. Kazada ilk belirlemelere göre dört kişi hayatını kaybederken, dört kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yerel kaynaklar kazanın sebenin motor arızasından kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruyor.