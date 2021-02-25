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Rusya’da S-400 açıklaması: NATO bunu anlamalı

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec CEO'su Sergei Chemezov, Türkiye'nin, Rusya'nın S-400 füze savunma sistemlerini satın alması diğer NATO ülkelerinin güvenliğini hiçbir şekilde zayıflatmadığını ifade ederek, "Aksine Türkiye, NATO üyelerinin güvenliğini temin ediyor" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:54, 25/02/2021
HaberlerDünya
Rusya’da S-400 açıklaması: NATO bunu anlamalı

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec’in CEO’su Sergei Chemezov’den S-400 açıklaması geldi. Chemezov, Türkiye’nin, Rusya’dan satın aldığı S400 füze savunma sistemlerinin diğer NATO ülkelerinin güvenliğini hiçbir şekilde zayıflatmadığını ifade etti.

Rusya’da katıldığı bir TV programında konuşan Chemezov, “S-400’ün her şeyden önce bir savunma silahı olduğunu ve bir taarruz sırasında kullanılamayacağını söyleyebilirim. Bu yüzden diğer NATO ülkelerinin güvenliğini nasıl etkileyebileceğini hayal edemiyorum. Aksine, Türk tarafı NATO üyelerinin güvenliğini temin ediyor. Bu yüzden burada sorun görmüyorum. NATO ülkeleri bunu artık anlamalı” ifadelerini kullandı.

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