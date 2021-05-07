Rusya’da şiddetli rüzgar alarmı

Rusya'nın başkenti Moskova'da etkili olan şiddetli rüzgarlar sonucu 56 ağacın devrildiği bildirildi. Ağaçların devrilmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı ve 44 araçta maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.

Yetkililer, fırtınanın etkisiyle devrilen ağaçların bulundukları bölgeden kaldırıldığını ve rüzgardan zarar gören yapıların söküldüğünü açıkladı.

Yaralıların, Vostryakovskoye mezarlığında ve Şossey Caddesi’nde devrilen ağaçlar nedeniyle yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

“DİKKATLİ OLUN” UYARISI

Rusya Hidrometeoroloji ve Çevresel İzleme Federal Servisi (Roshydromet) tarafından yapılan açıklamada, “6 Mayıs 12.00-20.00 saatleri arasında Moskova’da 15-20 metre saniyelik şiddetli rüzgarda artış bekleniyor. Ağaçların veya sallanan yapıların altına saklanmayın veya park etmeyin. Dikkatli olun” denildi.