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Rusya’da zehirlenen Türk gemici hayatını kaybetti

Karadeniz ile Azak Denizi'ni birbirine bağlayan Kerç Boğazı’na demir atan Türk firmasına ait bir geminin mürettebatından 5 kişi zehirlenirken, bir Türk gemici zehirlenme nedeniyle hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 19:47, 19/02/2021
HaberlerDünya
Rusya’da zehirlenen Türk gemici hayatını kaybetti

Karadeniz ile Azak Denizi’ni birbirine bağlayan Kerç Boğazı'na demir atan Panama bayraklı April isimli kuru yük gemisinde 5 gemici zehirlendi.

Toplam 8 mürettebatlı gemide, zehirlenen gemicilerin kurtarılması için gemiye Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait kurtarma tekneleri yanaştırıldı.

Hastaneye kaldırılan gemicilerden bir Türk vatandaşının yaşamını yitirdiği açıklanırken, diğer 4 gemicinin hastanede tedavilerine devam edildiği aktarıldı.

Geminin fırtına nedeniyle kıyıya yanaşamadığı ifade edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve yetkililerin zehirlenme olayına ilişkin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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