Rusya’daki gece protestolarında gözaltı sayısı bini geçti

Almanya’daki tedavisinin ardından 17 Ocak’ta Rusya’ya döndükten sonra tutuklanan Rus muhalif lider Alexei Navalny, Rusya Federal Cezaevi Servisi’nin (FSIN) Navalny’nin ertelenen hapis cezasının tamamlanması için Moskova Simonov Bölge Mahkemesi’ne müracaat etmesinin ardından başkent Moskova’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme heyeti 3 buçuk yıl hapis cezası alan ve 10 aylık ev hapsinden sonra cezası ertelenen Navalny'nin kalan süre olan 2 yıl 8 aylık hapis cezasını tamamlamasına karar verdi. Duruşmanın ardından cezaevine gönderilen Navalny'nin destekçileri sokağa çıkarak kararı protesto etti. Moskova sokaklarında bir araya gelerek Navalny'ye verilen hapis cezasını protesto eden kitlelere polis tarafından müdahale edildi. Akşam saatlerinde Moskova'da başlayan gerginlik gece saatlerinde de devam etti.

BİNDEN FAZLA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polisin Kremlin Sarayı çevresi başta olmak üzere metro istasyonları ve meydanlarda müdahale ettiği Navalny destekçileri polise karşı direnmeye devam ederken Rus polisi de protestoculara çok sert bir şekilde müdahale etti. Gece boyunca süren Navalny ile polis arasındaki gerginlikte bazı gazetecilerin de gözaltına alındığı öğrenildi.

Rusya Gazeteciler Sendikası gece saatlerinde yaşanan olaylar sırasında 10'a yakın gazetecinin gözaltına alındığını protesto gösterilerin başladığı günden beri toplam 100'den fazla gazetecinin gözaltına alındığını açıklayarak polisin gazetecilere karşı tutumunu protesto etti.

Alexei Navalny'nin hukuk bürosu tarafından yapılan açıklamada gece saatlerine kadar 828'i başkent Moskova'da olmak üzere toplam 1012 kişinin polisler tarafından gözaltına alındığını duyurdu. Gece yarısından sonra gözaltı sayılarının artmasıyla birlikte protestoların dozu azalırken polis Kremlin Sarayı, metro istasyonları ve meydanlarda güvenlik tedbirlerini sabah saatlerine kadar bırakmadı.

ZAHAROVA'DAN GECE YARISI AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan Navalny'nin duruşmasını batılı ülkelerin diplomatları mahkeme salonundan takip ederken bu durum Rusya'yı rahatsız etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova batılı ülkelere tepki göstererek, “Birkaç haftadır bu tür saldırı ve açıklamalara yönelik yorum ve yanıt vermekteyiz. Egemen bir devletin iç işlerine karışmaya gerek yok. Herkese kendi sorunlarını çözmelerini öneriyoruz. İnanın bana ve bence bunu biliyorsunuz. Kendi ülkelerinizde yeterince probleminiz var, başa çıkmanız gereken pek çok sorun var” ifadelerini kullandı. (İHA)