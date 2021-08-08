Rusya’daki orman yangınları büyüyor, ormanlar tahliye ediliyor

Rusya’nın Sibirya Bölgesi’nde çıkan orman yangınları yerleşim alanlarına doğru ilerlemeye devam ederken, bölgede 2 köyün daha tahliye edildiği açıklandı.

SOZCU.COM.TR

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Rusya'nın Sibirya Bölgesi'ndeki Yakutistan'da geçtiğimiz temmuz ayı ortalarında başlayan orman yangınları hala kontrol altına alınamazken, alevler yüzde 80'i ormanlarla kaplı olan Yakutistan'ın dışına yayıldı.

Sibirya'daki Altay, Krasnoyarsk, İrkutsk ve Başkurdistan idari bölgelerine de yayılan yangın aynı zamanda Altay Dağları ve Moğolistan sınırında da etkili olmaya başladı.

Sibirya'daki orman yangınları nedeniyle birçok kent merkezini duman kaplarken, dumanların Moğolistan ve Kuzey Kutbu'na ulaştığı aktarıldı.

TAHLİYELER DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz hafta yangınların kırsal yerleşim alanlarına sıçradığı Yakutistan'da bugün itibariyle Kalvitsa ve Kharyyalakh köylerinin tahliye edildiği duyuruldu.

Yangınların ilerlediği Sangary ve Ytyk-Kyuel isimli köylerde de tahliye çalışmaları için hazırlıklar yapıldığı ve bu köylerdeki insanların Lena nehri boyunca botlarla taşınacağı öğrenildi.

Yaklaşık 3 bin 500 kişinin yanı sıra 511 kara ve hava aracıyla müdahale edilen yangınlara ayrıca Mİ-8 helikopterler ve BE-200 tipi yangın söndürme uçaklarıyla müdahale ediliyor.

Rusya Federal Ormancılık Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Altay Bölgesi'ne ulaşan alevler nedeniyle bu bölgeye Rusya'nın Karelya, Komi, Murmansk ve Arkhangelsk bölgelerinden hava ve kara ekiplerinin gönderildiği ifade edilirken, dağlık bölgelerdeki yangının daha fazla yayılmaması için ek tedbirlerin alındığı aktarıldı.