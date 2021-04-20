Rusya’dan 20 savaş gemisiyle Karadeniz tatbikatı

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim Karadeniz’e sıçrarken, ABD ve İngiltere’nin peş peşe hamlelerinin sonrasında bugün Rus donanması geniş kapsamlı bir tatbikat düzenledi.

Rus haber ajansı Interfax, 20’den fazla Rus savaş gemisinin dahil olduğu bir tatbikatın Karadeniz’de gerçekleştiğini duyurdu.

Rusya, 2014’te Ukrayna’dan ilhak ettiği Kırım’ın yakınına yabancı savaş gemilerinin yaklaşmasını geçici olarak kısıtlamıştı. Bu hamle sonrasında ABD derin endişelerini ifade etmişti.

Bir süredir Ukrayna ile Rusya arasında tırmanan gerilim geçen haftalarda ABD’nin iki savaş gemisini Boğazlar’dan geçirerek Karadeniz’e göndermesiyle tırmanmıştı. ABD, geçen hafta bu planından vazgeçerken, Birleşik Krallık da Ukrayna’ya destek olmak için savaş gemilerini Karadeniz’e göndereceğini duyurmuştu.

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