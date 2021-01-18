Rusya’dan ABD’ye Navalni tepkisi: Kendi sorunlarınızla ilgilenin

Rusya’da geçtiğimiz yıl 20 Ocak’ta zehirlenmesinin ardından Almanya’da tedavi edilen Rus muhalif lider Aleksey Navalni dün akşam ülkesine döndü. Navalny, uçağının başkent Moskova'ya inmesinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.

ABD’nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Navalny'nin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunarak, “Korkunç saldırının failleri sorumlu tutulmalı, Kremlin'in Navalni'ye yaptığı saldırılar sadece insan hakları ihlali değil aynı zamanda sesini duyurmak isteyen Rus halkına hakaret etmektir” ifadelerini kullandı.

‘HUKUKA SAYGI DUYUN’



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Sullivan’ın açıklamalarının ardından ABD'ye tepki gösterdi. Zaharova, “Sayın Sullivan’a ve elindeki hazır mesajları yayınlayan daha birçok yabancıya cevap vermek istiyorum. Uluslararası hukuka saygı duyun, egemen devletlerin hukukuna saldırmayın ve kendi ülkenizdeki sorunlarla ilgilenin” dedi.

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