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Rusya’dan Apple’a 12 milyon dolarlık ceza

Rusya, ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'a 'rekabet kurallarını ihlal etmek ve mobil uygulama pazarını etik dışı davranarak domine etmeye çalışmak' suçlamasıyla 12 milyon dolar ceza kesti.

Güncellenme: 19:17, 27/04/2021
HaberlerDünya
Rusya’dan Apple’a 12 milyon dolarlık ceza

Rusya’nın Federal Rekabet Kurumu (FAS), ülkenin antitröst yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Apple’a 906 milyon ruble (yaklaşık 12 milyon dolar) para cezası verdi.

Ağustos 2020’de FAS, Kaspersky Lab’den gelen bir şikayet üzerine başlattığı şirket aleyhindeki davayı karar bağladı. Rus rekabet kurumu, Apple’ın iOS işletim sistemindeki mobil uygulamalar için pazardaki hakim konumunu kötüye kullandığını öğrendi.

Apple ise Rusya’nın Federal Rekabet Kurumu tarafından verilen bu cezaya itiraz etmeye hazırlanıyor.  Apple CEO’su Tim Cook Temmuz ayının sonunda Temsilciler Meclisi Yargı Komitesinin antitröst (tekelleşme karşıtı) paneline katılarak savunma yapmıştı.

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