Rusya’dan Belarus’a destek: Kurallara uygun

Belarus tarafından Yunanistan’ın başkenti Atina’dan, Litvanya’nın başkenti Vilnius’a giden Ryanair’e ait yolcu uçağının Minsk’e indirilmesi üzerine özellikle batılı ülkeler olmak üzere birçok ülke Minsk’i suçlayan ifadeler kullandı.

Belarus’a yaptırım uygulanmasının da ele alındığı tartışmalara dahil olan Rusya ise bu konuda Minsk yönetimini destekliyor. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov uçağın Minsk’e indirilmesinin uluslararası kurallara uygun olarak gerçekleştiğini savunarak, “Doğru değerlendirmek gerekirse uçağın güvenliğine dair tehditler vardı ve uluslararası kurallara uygun olarak incelemeler yapıldı” dedi.

Yolcuların güvenliğinin daha önemli bir konu olduğunu savunan Peskov sözlerinin devamında, “Uçaktaki tüm yolcuların güvenliği önemli. Bu tehdidi en aza indirmek için görevliler tarafından önlemlerin alındığı söyleniyor” şeklinde konuştu.