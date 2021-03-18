Rusya’dan Biden’ın ‘Katil Putin’ açıklamalarına yanıt

ABD Başkanı Joe Biden’ın dün ABC News’te yaptığı açıklamalar Moskova-Washington hattında gerilim yarattı…

Dün katıldığı TV programında, “Ben Putin’in katil olduğuna inanıyorum” şeklinde açıklama yapan ve 2020 Başkanlık Seçimleri’ne Rusya’nın müdahale etmeye çalıştığını dile getiren Biden’ın sözlerine Moskova’dan yanıt geldi.

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov bugün bir açıklama yaparak Biden’ın sözlerini eleştirdi. Peskov, “Biden açıkça Rusya ve Moskova ile ilişkilerini kurmak istemediğini gösterdi ve bunu dikkate alacağız. Putin’in şu an Rusya’nın Washington büyükelçisiyle görüşme gibi bir planı yok. ABD ile yakın gelecekte ilişkimizi gözden geçireceğiz” denildi.

Peskov, Biden’ın açıklamalarını “Çok kötü” olarak değerlendirdi.

“BİR AÇIKLAMA İSTİYORUZ”

Öte yandan Rus haber ajansı Interfax, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na dayandırdığı haberde Moskova’nın bu açıklamanın peşini bırakmayacağını duyurdu.

Haberde, Dışişleri Bakanlığı’ndan kaynakların Biden’ın açıklamalarının ardından Washington’dan bir izahat beklediği kaydedildi.