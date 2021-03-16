Rusya’dan çarpıcı aşı iddiası: Sputnik V aldırmamak için baskı var

Corona virüsü salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken, aşılama kampanyaları da devam ediyor. Kendi aşısını üreten ülkelerden Rusya’dan çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V corona virüsü aşısını almaması için diğer ülkelere eşi görülmemiş bir baskı uygulandığını öne sürdü.

‘BAŞARIYA ULAŞAMAYACAK’

Gazetecilerin ABD’nin Brezilya’yı Sputnik V aşısı aldırmaktan caydırmak için girişimlerde bulunduğu ile ilgili bilgilerin yer aldığı ABD hükümet raporuna ilişkin sorular üzerine Peskov bu girişimlerin başarıya ulaşamayacağını ifade etti. Peskov Rusya’nın aşıların siyasi konulara malzeme edilmesine karşı olduğunu söyledi.

ÜÇ AŞI TESCİLLENDİ

Rusya’da halihazırda ülke içinde geliştirilen üç aşı bulunuyor. Tescil edilen bu aşılar, Gamaleya Enstitüsü’nün geliştirdiği Sputnik V, Vektör Enstitüsü tarafından geliştirilen EpiVacCorona ve Chumakov Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen CoviVac olarak öne çıkıyor.