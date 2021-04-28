Rusya’dan Estonya, Letonya ve Litvanyalı diplomatlara sınır dışı kararı

Rusya ile Çekya arasında yaşanan sınır dışı etme krizinde Çekya’ya destek veren Estonya, Letonya ve Litvanyalı bir grup diplomat, Rusya’da istenmeyen kişi ilan edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Litvanya elçiliğinden 2, Letonya ve Estonya elçiliklerinden ise birer diplomatın istenmeyen kişi ilan edildikleri, 7 gün içinde ülkeden ayrılmaları konusunda bildirimin yapıldığı ifade edildi.

RUSYA İLE ÇEKYA ARASINDAKİ DİPLOMATİK KRİZ

Çekya, 2014’te meydana gelen bir patlamayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle 18 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı. Çekya Başbakanı Andrej Babis, 18 Rus diplomatın Rusya istihbarat servisine çalıştığını ve 2014’te ülkenin Güney Moravya bölgesinde bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamayla ilişkisinin olduğu yönünde ciddi şüpheler olduğunu belirtmişti. Bunun üzerinde Rusya, Çekya’nın Moskova Büyükelçiliği’nden 20 diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiğini duyurmuş ve Çek diplomatlara Moskova’dan ayrılmaları için 19 Nisan’a kadar mühlet vermişti.