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Rusya’dan gözdağı veren tatbikat: 10 bin asker, 60 gemi katıldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev ile Moskova arasındaki tartışmalı bölge olan Kırım'daki tatbikata 10 binden fazla asker, 40 savaş gemisi ve 20 destek gemisinin katıldığını duyurdu. 

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:02, 22/04/2021
HaberlerDünya
Rusya’dan gözdağı veren tatbikat: 10 bin asker, 60 gemi katıldı

Rus ordusu, Donbass’taki gerilim nedeniyle suların ısındığı Karadeniz’de geniş katılımlı bir tatbikat gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım’daki tatbikata 10 binden fazla asker, 40 savaş gemisi ve 20 destek gemisinin katıldığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Güney Askeri Bölge ve Hava Kuvvetleri tarafından düzenlenen özel tatbikatların gerçekleştiği Kırım’a gitti.

Yetkililerden bilgi alan Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Rus deniz ve kara kuvvetlerinin hazırlıklarını kontrol etti. Opuk eğitim sahasında düzenlenen tatbikata, Rusya Hava Kuvvetleri’nin yanı sıra, hava savunma birlikleri, Rus donanmasından birçok savaş gemisi ve hücum botu katıldı.

Tatbikat için, bölgeye kıyı kuvvetlerinin kontrolündeki hava savunma füze sistemlerinin de konuşlandırıldığı belirtildi. Tatbikatın yapıldığı Opuk eğitim sahası, Kırım yarımadasının güneydoğu kıyısında yer alan bir liman şehri olan Feodesya’ya 60 km, Kerç’e ise 40 km uzaklıkta yer alıyor.

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Yayınlanma Tarihi:15:00,