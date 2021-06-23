Rusya’dan İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi

Rusya Savunma Bakanlığı’nın aktardığına göre; Rus askeri gemisinin Karadeniz’de Rus sularına giren İngiliz Kraliyet Donanması’ndan HMS Defender’a uyarı ateşi açtığı ve bir Rus jetinin yoluna bombalar bırakıldığı belirtildi.

Bakanlık, Rus sularından 3 kilometre kadar içeri giren İngiliz gemisinin suları terk ettiği bilgisini verdi.

Yapılan açıklamada Rus devlet sınırının ihlali durumunda silahların ateşleneceği konusunda önceden uyarıldığı ve bu uyarının dikkate alınmadığı belirtildi.

Ayrıca Rusya’nın daha önce, Karadeniz’deki önemli bir boğazı önümüzdeki altı ay boyunca Kraliyet Donanması da dahil olmak üzere yabancı savaş gemilerine kapatacağı bildirilmişti.