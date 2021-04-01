Rusya’dan İran’a kritik ziyaret

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade yaptığı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 13 Nisan'da İran'a geleceğini duyurdu. Hatipzade, Lavrov'un Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in daveti üzerine başkent Tahran'a geleceğini belirtti.

Lavrov'un ziyaretinde ikili ilişkilerin ve bölgedeki konuların ele alınacağını ifade eden Hatipzade, “Farklı konularda ikili ilişkiler ve Kafkasya, Suriye, Yemen ve Afganistan'daki son gelişmeler ele alınacak. Nükleer anlaşma ve ABD'nin tek taraflı yaptırımları da ele alınacak önemli konular arasında” dedi.

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