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Rusya’dan korkutan deneme: Hipersonik güdümlü füze fırlattılar

Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Zirkon isimli hipersonik güdümlü füze fırlatma denemesinin başarılı olduğunu duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:42, 19/07/2021
HaberlerDünya
Rusya’dan korkutan deneme: Hipersonik güdümlü füze fırlattılar

Rus haber ajansı Interfax, Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamalarını kamuoyu ile paylaştı.

Amiral Gorshkov’un yaptığı açıklamada, deneme atışının Barents Denizi’nde yapıldığı kaydedildi. Amiral Gorshkov, “Rusya, Zirkon isimli hipersonik güdümlü füze denemesini gerçekleştirdi. 350 kilometreden uzaktaki noktayı vurdu” dedi.

Rusya’nın kuzeybatısındakİ Beyazdeniz’de gerçekleşen denemede füzelerin başarı sağladığı belirtildi.

2018 yılında bir açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hipersonik füzelerin Rus ordusu ve donanmasının yeni nesli olduğunu söylemişti. Putin o dönemde yaptığı açıklamada, “Bu füzeler dünyanın herhangi bir noktasındaki hedefi vurabilir” demiş ve ABD yapımı füzesavarların etkisiz kaldığını öne sürmüştü.

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Yayınlanma Tarihi:09:40,