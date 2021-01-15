Rusya’dan kritik mutasyon açıklaması: 1500 türü bulundu

Rusya’dan corona virüsü salgınına ilişkin kritik açıklama geldi. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu Başkanı Anna Popova, ülkede corona virüsünün yaklaşık 1500 mutasyonunun bulunduğunu, bunun tamamen doğal bir süreç olduğunu belirtti.

Gaydar Forumu’nda konuşan Popova, “Mutasyon konusuyla ilgileniyoruz. Şu an itibarıyla yaklaşık 1500 corona mutasyonu bulduk” dedi.

MUTASYON DOĞAL SÜREÇ



Popova, mutasyonun kesinlikle doğal bir süreç olduğunu, virüslerin başka türlü canlı kalamadığını ve tüm değişiklikleri incelediklerini ekledi. Popova, “Tüm mutasyonları görüyoruz. Vektor Enstitümüz çalışıyor, Rusya topraklarında görülen tüm virüsleri inceliyor, genom dizi analizi gerçekleştiriyor, başka enstitülerimiz de bunu yapıyor” diye konuştu.

Rusya’da son 24 saatte corona virüsü vaka sayısı 24 bin 715 arttı. Böylelikle ülkedeki toplam vaka sayısı 3 milyon 520 bin 531’e yükseldi.