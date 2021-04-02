Rusya’dan tansiyonu yükselten açıklama: NATO sınıra asker yığarsa…

Kremlin, NATO birliklerinin Ukrayna’ya konuşlandırılmasının Rusya sınırlarının yakınında daha fazla gerginliğe yol açabileceğini ve bunun Moskova yönetimini kendi güvenliğini sağlamak için ek tedbirler almaya zorlayabileceğini duyurdu.

Rusya, Ukrayna’nın doğusundaki Donbass bölgesindeki çatışmaların tırmanması halinde Ukrayna’yı “yok edebileceği” konusunda dün bir uyarıda bulunmuştu. Bunun üzerine, NATO ise Ukrayna’nın doğusuna yakın bölgede Rusya’nın büyük bir askeri yığınak yapmasının endişe verici olduğunu açıklamıştı.

PROVOKASYON YAPILIYOR



Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, bugünkü açıklamasında Ukrayna’nın doğusundaki çatışma hattındaki Ukrayna hükümeti ve Rus destekli ayrılıkçı güçler arasındaki durumun bir hayli korkutucu olduğunu ve orada birçok “provokasyon” yapıldığını belirtti.

Pentagon’un açıklamasına göre, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, dün Ukraynalı mevkidaşı Andriy Taran ile görüşme yaptı ve Ukrayna’nın doğusundaki saldırgan ve kışkırtmacı Rus eylemlerinin yakın zamanda tekrar tırmanmasını kınadı.