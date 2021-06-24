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Rusya’dan tansiyonun yükseldiği Karadeniz’le ilgili açıklama: Askeri kuvvetler karşı karşıya

İngiltere ve Rusya'nın karşı karşıya gelerek tansiyonun yükseldiği Karadeniz'le ilgili Moskova yönetiminden açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Karadeniz'in askeri kuvvetlerin karşı karşıya kaldığı bir yer haline gelmeye başladığını söyledi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:42, 24/06/2021
HaberlerDünya
Rusya’dan tansiyonun yükseldiği Karadeniz’le ilgili açıklama: Askeri kuvvetler karşı karşıya

Karadeniz’de dün Rus ve İngiliz donanması karşı karşıya gelmiş ve taraflar birbirini suçlamıştı. Interfax ve RIA haber ajansında yer alan haberde Rusya Dışişleri Bakanlığı İngiliz savaş gemisiyle yaşanan hadisenin kimsenin beklemediği sonuçlara yol açabileceğini ifade etti.

Rusya İngiliz savaş gemisinin Kırım’a 2 kilometre mesafeye kadar yaklaştığını bildirmişti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise Kırım’ın ilhakını tanımadıkları için kendileri açısından uluslararası yasaları ihlal eden bir durum olmadığını iddia etmişti.

Rusya bugün İngiltere’yi Karadeniz’de savaş gemilerinin karşı karşıya geldiği olayla ile ilgili yalan bilgiler yaymakla suçlarken ilhak ettiği Kırım açıklarındaki İngiliz donanmasının provokatif eylemlerine yanıt verileceğini söyleyerek Londra’yı uyarmıştı.

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Dışişleri Bakanlığı Haber İngiltere Moskova Reuters Rusya
Yayınlanma Tarihi:15:39,