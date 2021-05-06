Rusya’dan yeni aşı: Tek dozluk Sputnik Light’a onay

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, salgını sona erdirmek için aşılama kampanyaları da sürüyor. Pek çok ülke kendi aşılarını geliştirme amacıyla hareket ederken, Rusya bu alanda başı çekenlerden.

Ülkede halihazırda Gamaleya Enstitüsü’nün geliştirdiği Sputnik V, Vektör Enstitüsü tarafından geliştirilen EpiVacCorona ve Chumakov Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen CoviVac aşısı tescillenerek kullanılmaya başlandı. Sputnik V aşısını yurt dışında da satan Rusya yeni bir aşı müjdesi verdi.

KORUMA ORANI YÜZDE 79.4



Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), yine Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen tek dozluk Sputnik Light aşısına onay verdiklerini duyurdu. RDIF’ten yapılan açıklamada, “Tek dozluk Sputnik Light aşısı, enjeksiyon uygulandıktan 28 gün sonra yüzde 79.4 koruma sağlıyor” ifadeleri kullanıldı.

FİYATI 10 DOLARI GEÇMEYECEK



Aşı, 5 Aralık 2020 ile 15 Nisan 2021 tarihleri arasında 7 bin kişi üzerinde denendi. Söz konusu çalışmalar Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Gana başta olmak üzere birden fazla ülkede yürütüldü. Özellikle hızlı tedarik sorununu çözmesi hedeflenen aşının tek dozunun 10 dolar altında bir fiyata satılması bekleniyor.