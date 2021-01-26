Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nden Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı

Rusya Büyükelçiliği, 24 Ocak’ta Beşiktaş'ta Rus uyruklu 2’si kadın 3 kişinin bıçaklanmasının ardından sosyal medya hesabından vatandaşlarına uyarıda bulundu.
Türkiye'deki Rusya vatandaşlarının kişisel güvenlik önlemlerini alması gerektiğini vurgulayan büyükelçilik, “Turistleri şüpheli kişiliklerle temasa geçmemeleri, zihinsel dengesiz kişilerden uzak durmaları, kalabalık, turistik tesislerde uyanık olmaları, gösteriler ve protesto eylemleri yerlerinden kaçınmaları ve özellikle günün karanlık saatlerinde ıssız sokaklarda hareket etmemeleri konusunda uyarıyoruz” ifadelerini kullandı.