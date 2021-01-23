Rusya’nın corona aşısı Türkiye’de üretilecek

Corona virüsüne karşı kendi aşısını geliştirilen ülkelerden biri olan Rusya, aşının yurt dışında üretilmesi için anlaşmalar yapmaya devam ediyor.

Ülkede Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen ve geniş çaplı olarak uygulanmaya başlayan ilk aşı olan Sputnik V’nin yüzde 90’ın üzerinde etkili olduğu öne sürülmüştü.

Sputnik V, Rusya dışında ilk olarak Hindistan’da üretilmeye başlarken, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) kritik bir açıklamada bulundu. RDIF, Türkiye’nin de uzun süredir üretmeye talip olduğu aşı için bir Türk ilaç firmasıyla anlaşmaya varıldığını duyurdu.

TÜRKİYE YEDİNCİ ÜLKE OLDU



RDIF, Türkiye’yle yapılan anlaşma neticesinde üretim için teknoloji transferinin başladığını duyurdu. Söz konusu anlaşmaya göre üretim kapasitesinin ne kadar olacağı ise duyurulmadı.

Rusya, Türkiye’nin dışında daha önce Sputnik V’nin üretilmesi için Hindistan, Güney Kore, Çin, Brezilya, Belarus ve Kazakistan’la anlaşmaya varmıştı.

YIL SONUNDA DUYURULMUŞTU.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile 29 Aralık 2020’de gerçekleştirilen ortak basın toplantısında “Sayın Putin, Sputnik-V ile ilgili Cumhurbaşkanımıza telefonda bir teklifte bulununca, hemen Cumhurbaşkanımız Sağlık Bakanı’mıza talimat verdiler. Onun neticesinde kurumlarımız arasında mutabakat zaptı imzalandı. Bu işbirliğinin amacı sadece aşı tedariği değil, ortak aşı üretimidir. Türkiye’de de bu aşının üretilmesidir. Ve bu hedefe doğru ilerliyoruz.” demişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 19 Ocak 2021’de Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile görüşmüş ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Kendileri ile Sputnik V aşısı başta olmak üzere sağlık alanındaki iş birliklerimizi değerlendirdik” ifadelerini kullanmıştı.

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