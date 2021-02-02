Rusya’nın corona virüsü aşısının etkisi açıklandı

Rusya’nın geliştirdiği corona virüsü aşısı Sputnik V ile ilgili kritik bir araştırma saygın tıp dergisi Lancet’te yayınlandı.

Hakemli dergide aşının üçüncü faz test sonuçları yayınlanırken, aşının insanların corona virüsü enfekte olmalarına karşı yüzde 91.6 oranında koruma sağladığı açıklandı.

Bilim insanları üçüncü faz sonuçlarının aşının etkililik oranının yüksek olduğu ve corona virüsü ile mücadele büyük bir adım olduğu kaydedildi.

Moskova’daki Gamaleya Enstitüsü’nde geliştirilen aşı ile ilgili testler Eylül ayından beri devam ediyordu. Lancet’te yayınlanan makale ile ilgili konuşan Profesör Ian Jones, “Sputnik V aşısının geliştirilirken hızlı ve şeffaf olmaması eleştirileri topladı. Fakat sonuçlara bakıldığı zaman bilimin temel prensipleri uygulanmış ve her şey açıkça görülüyor. Covid-19 ile mücadelede yeni bir aşı daha karşımızda” dedi.

SADECE 16 VAKA TESPİT EDİLDİ

Gamaleya Enstitüsü’nde görevli Denis Logunov, “Araştırma 19.866 gönüllüden alınan verilerle tamamlandı ve katılımcıların dörtte birine plasebo verilmedi. Moskova’da devam eden denemelerde Eylül ayından beri aşı olanlar arasında 16 semptom gösteren vaka tespit edilirken, plasebo alan grupta 62 vaka tespit edildi” açıklamasını yaptı.

Sputnik V, 21 gün arayla yapılırken aşının koruyuculuk oranının yüzde 91.6 olduğu da vurgulandı.

YAŞLILARDA ORAN YÜKSEK

Ocak ayında Rusya genelinde corona virüsü aşısı vurulmaya başlanmıştı. Corona virüsü aşısını fonlayan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev, “Rusya en başından beri haklıydı. Henüz test aşamasındayken Rusya’da sağlık çalışanlarına aşı vurulması kararı doğruydu. Lancet, siyasi baskı olmaksızın tarafsız bir şekilde araştırmayı inceledi. Rusya, üçüncü fazdaki verileri bazı ülkelerle paylaştı” ifadesini kullandı.

60 yaş üzerindeki 2144 gönüllünün testlere katıldığını ve aşının koruyuculuk oranının yüzde 91.8 olduğunun vurgulandığı araştırmada Sputnik V aşısının hiçbir yan etkisi olmadığı da kayıtlara geçti.

Araştırmada, katılımcılardan dördünün yaşamını yitirdiği fakat bunların aşı ile ilgisi olmadığı belirtildi. London College Imperial’da görevli Profesör Danny Altmann, “Koruyuculuk oranı yüksek gözüküyor ki buna 60 yaşın üzerindekiler de dahil. Corona virüsüyle mücadele küresel bir silahımızın daha olması iyi bir şey” dedi.

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