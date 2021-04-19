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Rusya’nın Covid-19 aşısının “gerçek dünya” etkisi açıklandı

Rusya'nın geliştirdiği corona virüsü aşısı Sputnik V'in gerçek hayatta etkililik oranı açıklandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:06, 19/04/2021
HaberlerDünya
Rusya’nın Covid-19 aşısının “gerçek dünya” etkisi açıklandı

Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V isimli corona virüsü aşısının geliştiricisi Denis Logunov, aşı ile ilgili açıklamalarda bulundu. 3.8 milyon insanın verilerini takip eden uzmanlar aşının etkisinin yüzde 97.6 olduğunu duyurdu.

Sputnik V ile ilgili bu yılın başında yapılan ve Lancet isimli dergide yayınlanan araştırmada aşının etkisi yüzde 91.6 çıkmıştı.

Her iki dozu da olan bireylerin verilerini inceleyen Moskova’daki Gamaleya Enstitüsü’nde görevli bilim insanları aşının gerçek hayattaki etkisinin yüzde 97.6 olduğunu Rusya Bilim Akademisi’nde yaptığı sunumda anlattı.

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Bilim Corona Dünya Moskova Rusya
Yayınlanma Tarihi:17:02,