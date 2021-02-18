Rusya’nın ikinci aşısı 20 Şubat’ta tescillenebilir

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü hızla devam ederken, virüse karşı birden fazla aşı geliştirildi. Rusya’da Chumkov Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ikinci corona aşısı CoviVac’ın 20 Şubat’ta Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından tescillenmesinin beklendiği açıklandı.

Araştırma merkezinin internet sitesinden yapılan açıklamada, “Aşının tescilinin 20 Şubat 2021’de olması bekleniyor” denildi. Öte yandan, Gamaleya Araştırma Merkezinin geliştirdiği Rusya’nın ilk aşısı olan Sputnik V aşısı Ağustos 2020’de tescil edilmişti. (DHA)

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