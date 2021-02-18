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Rusya’nın ikinci aşısı 20 Şubat’ta tescillenebilir

Rusya'nın corona virüsüne (Covid-19) karşı geliştirdiği ve tescillenen Sputnik V aşısının ardından ikinci CoviVac aşısının da 20 Şubatta tescil edilmesi bekleniyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 19:43, 18/02/2021
HaberlerDünya
Rusya’nın ikinci aşısı 20 Şubat’ta tescillenebilir

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü hızla devam ederken, virüse karşı birden fazla aşı geliştirildi. Rusya’da Chumkov Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ikinci corona aşısı CoviVac’ın 20 Şubat’ta Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından tescillenmesinin beklendiği açıklandı.

Araştırma merkezinin internet sitesinden yapılan açıklamada, “Aşının tescilinin 20 Şubat 2021’de olması bekleniyor” denildi. Öte yandan, Gamaleya Araştırma Merkezinin geliştirdiği Rusya’nın ilk aşısı olan Sputnik V aşısı Ağustos 2020’de tescil edilmişti. (DHA)

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