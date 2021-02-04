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Rusya’nın ikinci corona aşısı 1 yıl boyunca etkili olabilir

Rusya’da geliştirilen ikinci Covid-19 aşısı EpiVacCorona'nın corona virüsüne karşı sağladığı bağışıklığın 1 yıl boyunca sürmesinin beklendiği açıklandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:14, 04/02/2021
Haberler Dünya
Rusya’nın ikinci corona aşısı 1 yıl boyunca etkili olabilir

Rusya tarafından corona virüsüne karşı geliştirilen Sputnik V aşısının halka uygulanmaya başlanmasının ardından ülkede geliştirilen ikinci aşı EpiVacCorona’ya ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Aşıyı geliştiren Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü Vektor Merkezi, EpiVakCorona aşısının etkinliğinin 1 yıl boyunca sürmesini beklediklerini açıkladı.

Vektor Merkezi Bilimsel ve Metodolojik Çalışmalar ve Uluslararası İşbirliği Genel Müdür Yardımcısı vekili Tatyana Nepomnyaşih, “Aşının sağlayacağı bağışıklığın bir yıl boyunca sürmesini bekliyoruz. EpiVacCorona’nın 60 yaş üzeri grubu ile yaptığımız tescil sonrası klinik araştırmalarını birkaç gün önce tamamladık. Olumlu sonuçlar elde ettik” dedi. (İHA)

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