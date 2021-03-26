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Rusya’nın S-400 tatbikatı sürüyor: 700 km uzaktaki hedefi vurdu

Rusya’nın geliştirdiği S-400 hava savunma sistemleri ile gerçekleştirilen tatbikatta kullanılan füzeler, Kapustin Yar Eğitim Üssü'nden 700 kilometre uzaklıktaki Armavir’deki hedefi vurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:50, 26/03/2021
HaberlerDünya
Rusya’nın S-400 tatbikatı sürüyor: 700 km uzaktaki hedefi vurdu

Rusya'nın geliştirdiği hava savunma sistemlerinden olan S-400'ler ile yapılan tatbikatlara devam ediliyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Astrahan bölgesindeki Aşuluk, Kapustin Yar Eğitim Üssü’nde S-400 hava savunma sistemleriyle tatbikat gerçekleştirildiği bildirildi.

Tatbikatta fırlatılan S-400 füzelerinin yüksek ve alçak irtifada olmak üzere 2 varyasyonda fırlatıldığı ve füzelerin yaklaşık 700 kilometre uzaklıktaki Krasnodar bölgesine bağlı Armavir şehrindeki bir hedefi vurduğunu aktarıldı.

Rusya geçtiğimiz yıl uluslararası tatbikatın yanı sıra Rus ordusunun tatbikatlarında da S-400 hava savunma sistemleri ile sık sık tatbikatlar yaparken, Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamalarda bu yıl da hava savunma sistemleri ile tatbikatlara devam edileceğini belirtmişti.

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