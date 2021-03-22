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Rusya’nın tek dozluk corona virüsü aşısı geliyor

Sputnik V isimli corona virüsü aşısını geliştiren Rusya, tek dozluk yeni bir corona virüsü aşısını geliştirmek için çalışmalarını hızlandırdığını duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:57, 22/03/2021
HaberlerDünya
Rusya’nın tek dozluk corona virüsü aşısı geliyor

Rusya, tek dozluk corona virüsü aşısı geliştirdiklerini ve bu aşının klinik testlerinin tamamlandığını duyurdu.

Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yeni aşının isminin Sputnik-Light olacağı belirtildi. Yetkililer bu aşının tek doz olacağını vurguladı.

PUTİN YARIN AŞI OLACAK

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yarın aşı olacağını duyurdu.

Putin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Yarın aşı olacağım” dedi. Putin, “Aşı olmak kişinin tamamen kendi tercihlerine kalmış bir şey. Yarın, aşı olmayı planlıyorum” ifadelerini kullandı.

HANGİ AŞIYI OLACAĞI AÇIKLANMADI

Rusya’da Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, basın mensuplarının Putin’in hangi aşıyı olacağı sorusuna kaçamak yanıt verdi. Peskov, “Üç aşımızdan birini olacak” dedi ancak hangi aşıyı olacağını belirtmedi.

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Yayınlanma Tarihi:16:43,