Rusya’yı çalkalayan olay: Vatana hıyanetten yakalandı
Rusya'da hipersonik araştırma merkezinin başkanı "vatana ihanetten" gözaltına alındı.
Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 20 yılı aşkın bir süredir demir yumrukla yönettiği Rusya’da dikkat çekici bir gelişme yaşandı… TASS haber ajansı, hipersonik araştırma merkezinin başkanı Alexander Kuranov’un gözaltına alındığını duyurdu.
Ajansa konuşan yetkililer Kuranov’un “vatana ihanet” iddiasıyla gözaltına alındığını açıkladı. Rus makamlar, mahkemeden Kuranov hakkında iki ay gözaltında tutulmasının isteneceğini duyurdu.