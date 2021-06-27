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Sadakatsizliğin bedeli ağır oldu: Aldattığı fotoğraflar sağlık bakanının sonu oldu

İngiltere'de corona virüsü salgınıyla mücadelesi sık sık eleştiri toplayan Sağlık Bakanı Matt Hancock, eşini danışmanıyla aldattığı görüntüleri ortaya çıkınca istifa kararı aldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 07:59, 27/06/2021
HaberlerDünya
Sadakatsizliğin bedeli ağır oldu: Aldattığı fotoğraflar sağlık bakanının sonu oldu

İngiltere’de gündem Sağlık Bakanı Matt Hancock… Önceki gün İngiliz basınında yayınlanan fotoğraflarda Hancock’un danışmanıyla dudak dudağa öpüştüğünün görüntülerinin yer alması büyük bir kriz yarattı.

15 yıllık eşini, kendisi gibi evli olan danışmanıyla aldatan Hancock, tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kaldı. Gina Coladangelo isimli danışmanıyla öpüşürken görüntülenen ve aynı zamanda sosyal mesafe kurallarını da yok saydığı için tepki çeken Hancock, dün gece istifasını sundu.

İstifa dilekçesinde Hancock, “Biz, pandemi sürecinde birçok şey feda eden insanlara bir özür borçluyuz çünkü kuralları ve yasakları deldik ve onları hayal kırıklığına uğrattık. İsteyeceğim en son şey özel hayatımın insanların dikkatini bu krizden uzaklaştırmak olacaktı” dedi.

Öte yandan öpüşme skandalına karışan Coladangelo’nun da görevini bıraktığı belirtildi.

Hancock’un yerine bir dönem bakanlık yapan ve 2020’de istifa eden Sajid Javid’in getirileceği açıklandı.

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Corona İngiltere istifa Sağlık Sağlık Bakanı
Yayınlanma Tarihi:07:55,