Sadır Caparov, Türkiye’ye geliyor

Ziyarete ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

* Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Japarov, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 9-11 Haziran 2021 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.

* Ziyaret kapsamında, iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyin Beşinci Toplantısı, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı Sayın Japarov'un riyasetlerinde, 9 Haziran 2021 tarihinde Ankara'da icra edilecektir.

* İlgili Bakanların katılımıyla düzenlenecek Konsey Toplantısı'nda, ikili ilişkiler tüm veçheleriyle ele alınacak ve Kırgız Cumhuriyeti'yle stratejik ortaklık ilişkilerimizin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecektir.

* Temaslarda, ikili ilişkilerin yanısıra, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülmektedir.