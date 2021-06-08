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Sadır Caparov, Türkiye’ye geliyor

Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyin Beşinci toplantısı vesilesi dolayısıyla Türkiye’yi ziyaret edecek.

Güncellenme: 23:06, 08/06/2021
HaberlerDünya
Sadır Caparov, Türkiye’ye geliyor

Ziyarete ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

* Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Japarov, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 9-11 Haziran 2021 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.

* Ziyaret kapsamında, iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyin Beşinci Toplantısı, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı Sayın Japarov'un riyasetlerinde, 9 Haziran 2021 tarihinde Ankara'da icra edilecektir.

* İlgili Bakanların katılımıyla düzenlenecek Konsey Toplantısı'nda, ikili ilişkiler tüm veçheleriyle ele alınacak ve Kırgız Cumhuriyeti'yle stratejik ortaklık ilişkilerimizin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecektir.

* Temaslarda, ikili ilişkilerin yanısıra, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülmektedir.

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