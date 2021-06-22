Sağlık Bakanı Hancock açıkladı: Aşı olan İngilizler için tatil planı üzerinde çalışıyoruz

İngiltere vatandaşları aralarında Avrupa Birliği ülkelerinin de bulunduğu birçok ülkeye karantina ve test zorunluluğu nedeniyle seyahat edemiyor.

Alman turistlerin ardından Avrupa’da en fazla para harcayan turist olan İngilizlerin seyahat etmemesi özellikle Güney Avrupa’daki ülkelerin ekonomilerine zarar verirken, İngiliz turizm sektörü de kısıtlamalardan dolayı ciddi bir gelir kaybı yaşıyor.

Hancock, Sky News’e yaptığı açıklamada insanların aileleriyle tatil yapmalarına izin vermek istediklerini, ancak bunun ancak güvenli olması durumunda mümkün olabileceğini söyledi.

Hancock, “Aşı programının amacı kısıtlamaları kaldırmak ve insanların kısıtlamalardan ziyade aşı nedeniyle güvende olmasını sağlamak. O yüzden insanlara iki doz aşı yapmak ve karantina yerine test uygulamasına devam edeceğimiz bir plan üzerinde çalışıyoruz” dedi.