Sağlık savaşı başladı: Kim Jong-un Pfizer’ın aşısını çalmak istemiş

Güney Kore istihbarat birimleri, resmi verilere corona virüsü vakasının görülmediği Kuzey Kore’nin Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği corona virüsü aşısını hackerlar aracılığıyla çalmaya çalıştığını duyurdu.

Uluslararası haber ajanslarında yer alan açıklamaya göre Kuzey Koreli hackerlar Pfizer’ın veritabanına siber saldırı düzenledi. Bu saldırıda corona virüsü aşısı ve ilacı ile ilgili bilgilerin çalınmasının hedeflendiği belirtildi.

“PFIZER HACKLENDİ”

Güney Kore parlamentosunun istihbarat panelinin üyesi olan Ha Tae-keung, “Covid-19 aşısının ve tedavi teknolojilerinin siber saldırılarla ele geçirilmeye çalışıldığını tespit ettik. Pfizer hacklendi” açıklamasını yaptı.

Bu konuda herhangi bir detay vermezken saldırının başarıya ulaşıp ulaşmadığına dair bir açıklama yapılmadı. Öte yandan Kuzey Kore’nin geçen yıl aralarında Novavax, AstraZeneca ve Johnson&Johnson da olmak üzere en az 9 farklı biyoteknoloji şirketine siber saldırı düzenlediği açıklanmıştı.

Pfizer bu iddialar ile ilgili bir açıklama yapmazken Reuters’a konuşan uzmanlar, hackerların bu ilaçların ve aşının formülü ile tedavi yöntemi aramayacaklarını aksine bu formülleri satarak para kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

RESMİ OLARAK VAKA YOK AMA…

Dış dünyaya en kapalı ülkelerden biri olan Kuzey Kore’de resmi olarak corona virüsü vakası bulunmuyor. Fakat COVAX aşı paylaşım programı kapsamında Kuzey Kore, AstraZeneca/Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği corona virüsü aşısından 2 milyon doz alacak.

Henüz ülkede corona virüsü vakası olmasa da Güney Kore istihbarat birimleri, 2020’nin başında Kuzey Kore ile salgının başladığı Çin arasındaki sınırların açık olduğunu ve insanların bir araya geldiğini duyurdu.