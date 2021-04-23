Sahibinden corona bulaşan kedi öldü

İskoçya’daki Glasgow Üniversitesi’nde görevli bilim insanları, corona virüsüne yakalanan kişilerin evde bulunan evcil hayvanlarına corona virüsü bulaştırabileceğini duyurdu.

Araştırma yapan uzmanlar, iki enfeksiyon vakasının yaşandığını duyurdu ve Ragdoll isimli dört aylık bir kedinin sahibinden corona virüsü bulaştığını açıkladı. Ragdoll isimli kedinin corona virüsü belirtisi göstererek yaşamını yitirdiği belirtildi.

Öte yandan bir diğer kedinin ise hafif semptom gösterdikten sonra sağlığına kavuştuğu kaydedildi. Forbes, kedilerin yaşadıkları hastalıkların Veterinary Record isimli dergide yayınlandığını açıkladı. Araştırmayı yürüten Profesör Margaret Hosie, enfeksiyon vakalarına dikkatlice takip ettiklerini ve riskleri daha iyi analiz etmek gerektiğini duyurdu.