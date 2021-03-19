Şahin ve Türeci’ye ödül: Yardım etmek Allah’ın bir lütfu

Almanya'nın Mainz kentinde yönettikleri BioNTech ile, mRNA tabanlı corona aşısını geliştiren ve dünyada ilk kullanım onayı alan Uğur Şahin ile eşi Özlem Türeci, ödül töreni için Berlin'deydi.

Ünlü Axel Springer Yayınevi'nin ödülüne layık görülen çift, tören öncesi Bild gazetesinin sorularını yanıtladı. Gazete, Şahin'in, “İnsanlara yardım edebiliyor olmamız, Allah’ın bir lütfudur” sözlerini manşetine taşırken, “Yardımcı olabilmek harika bir duygu. Başladığımızda bunun istisnai bir durum olacağını biliyorduk. Yardım etmeliyiz ve belki yardım edebiliriz. Yardım edebilmemiz Allah'ın bir lütfudur. Aşılama yoluyla bu kadar çok insanın özgürlüğünü kazanmasına yardımcı olabildiğimiz için çok mutluyuz. Ve aşılar devam ederse, yaz sonunda normal hayata dönebiliriz” ifadelerine yer verdi.

‘BÜTÜN DÜNYA AŞILANMALI’

Konuyu AstraZeneca'nın güvenlik testi sürecine getiren Bild gazetesine, Özlem Türeci, “Bunlar, ilaç ve aşı geliştirme konusunda yerleşmiş olan süreçlerdir. Şu anda yaşananlar sistemin iyi çalıştığını gösteriyor. Güvenliği sağlamanın en iyi yolu bu. Daha fazla üretmek, kapasiteyi artırmak için olasılıkları inceliyor ve bunun üzerinde çalışıyoruz. Aşıları onaylanabilecek tüm ortak aşı üreticilerini memnuniyetle karşılıyoruz. Bütün dünyanın aşılanması gerekiyor” diye konuştu.

‘AYRIM YAPMAK MÜMKÜN DEĞİL’

Şahin ise, aşı olanların başta seyahat olmak üzere birçok hakkı yeniden almasının mümkün olup olmayacağı sorusuna şu yanıtı verdi:

“Bazılarının her şeyi yapmasına izin verildiği ve diğerlerinin buna hakkının olmadığı karışık bir durum, inanıyorum ki lojistik olarak bile mümkün değil. Sürü bağışıklığı olarak bilinen şeyi elde etmek için hepimizin birlikte çalışması önemlidir, böylece enfeksiyonlar dramatik bir şekilde azalır, tekrar normal bir yaşama dönebiliriz. İlk adım, en savunmasız olanları aşılamaktır. Bu, ölüm oranlarında bir azalmaya yol açacaktır. Bu, hastanede kalış süresinin azalmasına yol açacaktır. Ve bununla zaten daha fazla özgürlük kazanırız.”

‘KENDİ AŞIMIZDAN YAPTIRDIK’



Özlem Türeci aşı olup olmadıkları sorusuna, “Evet, tüm çalışanlarımızla birlikte kendi aşımızdan olduk” yanıtını verdi. Türeci, AstraZeneca aşısı yaptırıp yaptırmayacakları sorusuna ise, “onaylanan her aşı kesinlikle kabul edilebilecek bir aşıdır” cevabını verdi.

KURZ: HER TEŞEKKÜRÜN ÜZERİNDE



Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, dün akşamki ödül töreninde çiftin aşı başarısı için yaptığı konuşmada, “Siz her teşekkürün üzerinde bir iş başardınız. Milyonların umudu oldunuz ve en büyük ihracat rakamına ulaştınız. Yaşlıların hayatını kurtardınız” dedi.

Ödül törenine katılan CDU lideri Armin Laschet ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de, çiftin başarısından gurur duyduklarını söyledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Türk çiftin dünyanın kaderini değiştirdiğini belirterek, onlara teşekkür etti.